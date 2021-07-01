بدأ الآن.. إجراءات التحويل إلكترونيا بين مدارس محافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التحويلات بين المدارس عبر الموقع الإلكتروني للمديرية، بدءا من اليوم الخميس وحتى منتصف أغسطس المقبل، عبر الرابط التالي:
https://www.giza-edu.com/Tran.html
وأشارت في بيان لها، الخميس، إلى أن التحويلات بين المدارس تتم وفقا للإجراءات التالية:
• يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.
• ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول اكتوبر 2021 إلكترونيا.
• إعلان نتيجة التحويلات بدءا من 1/9/2021.
• اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
• في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.
• التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.
• المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال و مرحلة التعليم الأساسى (الابتدائى) و المرحلة الإعدادية و الثانوية.
• استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية .