يشتبه فى عدم صلاحيتها.. ضبط 23 طن علف أسماك داخل مصنع بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على مالكة مصنع لتعبئة وإنتاج أعلاف الأسماك بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

وشملت المضبوطات 23 طن علف أسماك معبأة داخل أجولة ذات منشأ أجنبى ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستزاع السمكى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة السمكية.

مالكة المصنع كانت بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.