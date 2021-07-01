مرور الجيزة: غلق شارع الهرم جزئيا 3 أيام لنقل مرافق مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت إدارة مرور الجيزة عن غلق جزئي بشارع الهرم بالاتجاهين بتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمدة ٣ أيام؛ لتنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق.

وأوضحت الإدارة أن الغلق يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصه بالمشروع القومي لمترو الانفاق الخط الرابع.

وجرى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للبدء فى نقل المرافق (غاز طبيعى) المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الانفاق الخط الرابع.

تستلزم الأعمال إجراء غلق جزئي بشارع الهرم بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمده ثلاث أيام وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق ٢/٧/٢٠٢١ وحتى صباح يوم الأحد الموافق ٤/٧/٢٠٢١ ابتداء من الساعة ١٢ صباحاً وحتى الساعة ٥ صباحاً فقط دون تعطيل حركه المرور.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.