إحباط بيع 17 طن مستلزمات طبية مهربة جمركيا بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

داهمت مأمورية من مباحث التموين محلا لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الأسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسؤول عن المحل وبحوزته 17 طن عبوة مستلزمات طبية (مطهر طبى – كمامة – حشو الأسنان) مهربة جمركيا بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

وتبين أن المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.