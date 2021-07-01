شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات : إتاحة فرص عمل لشباب قريتي حمرا دوم وأبو حزام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن نسب الفقر في قريتي حمرا دوم وأبوحزام بقنا، اللاتي شهدتا أعمال عنف بين عائلتين أوقعت عشرات الضحايا، تتعدى الـ70 بالمائة، لذلك فكرنا في خطة لإتاحة فرص عمل لشباب القريتين، كي يتمكنوا من عيش حياة كريمة.

وأضاف «عبدالمالك» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تدريب الشباب على كيفية إنشاء المشروعات وإداراتها، ومساعدتهم على الكسب وتحقيق ربح يوفر لهم الحياة بشكل أفضل .

وتابع رئيس قطاع المكاتب الإقليمية في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم التنسيق مع مختلف منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي، لتحسين مستوى المعيشة لجميع أفرد قريتي، أبوحزام وحمرا دوم.