شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإذاعة: سيتم تغير اسم شبكة الموجهات إلى الشبكة الدولية بعد تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد نوار رئيس الاذاعة المصرية في الاحتفال، تم تطوير شبكة الشباب والرياضة وتحقق دخل كبير من الاعلانات، وسوف ينضم إلى شبكة الشباب والرياضة ابراهيم عبدالجود وميدو، وكريم حسن شحاتة وهاني حتحوت وسهام صالح، وسوف يم التطوير بشكل افضل يحقق لعشاق الرياضة المتعة .

وتم تطوير اذاعة الاغاني وتحقق اعلانات كثيرة، وما يطور يكون من خلال دقة شديدة ومن خلال لجان متخصصة، وحاليا يتم تطوير اذاعة الشرق الاوسط، وهناك اذاعيين كبار يقدمون في الاذاعة بدون مقابل منهم محمد الغيطي وعمرو الليثي ومحمد الشبة

ومني الشرقاوي شوف تقدم توك شو في اذاعة الشرق الاوسط، وهي لا تتقاضي اجر على برنامجها، وهي من تتحمل تكاليف الانتاج، سوف يكون ساعتين، ومن المفترض ان يكون في بداية شهر يوليو .

واضاف انه تم ادخال اللغة الاسبانية في البرنامج الاوروبي وسوف يتم ادخال اللغة الصينية في البرنامج الاوروبي، وسوف يتم تغيير اسم الموجهات إلى الشبكة الدولية .

واشار، نسعي حاليا إلى تطوير شبكة البرنامج العام، وهي الشبكة الرئيسية، وسوف يتم تطوير الاذاعات الاقليمية، ويتم تطوير الاذاعات الموجهة بالتوازي مع تطوير باقي الاذاعات وتبث الموجها 23 لغة وتقدم 35 خدمة وتبث 61.5 ساعة يوميا .