شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : توزيع العصا الإلكترونية بلجان الثانوية العامة و3 كواشف حرارية بكل مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،المديريات التعليمية بإعادة توزيع العصا الإلكترونية المتواجدة بلجان الدبلومات الفنية للجان امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها 10 يوليو الجاري، وتوفير ثلاثة أجهزة للقياس الحراري لكل لجنة من الأجهزة الموجودة بالمديريات.

وأضافت الوزارة في خطاب لها، على المديريات التعليمية التواصل مع التأمين الصحي لاتخاذ إجراءات تزويد كل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل، مع ضرورة تنسيق مديريات التربية والتعليم مع المديريات الأمنية لاخطارها بمقار لجان سير الامتحانات لتأمين اللجان بشكل كامل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على رؤساء اللجان المنتدبين من المديريات بضرورة حضور اجتماع مع نائب رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا حجازى، من خلال شبكة الفيديو كونفرانس الثلاثاء المقبل ٦ يوليو الجارى الثانية ظهرًا.