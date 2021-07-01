شكرا لقرائتكم خبر عن بشير عبد الفتاح: الرئيس السيسي يتعامل مع المشاكل بشكل جذري وشامل لحين القضاء عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي بشير عبدالفتاح، إن مبادرة حياة كريمة، تعكس عمق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمستقبل أفضل للدولة والشعب المصري، خاصة أن التنمية عملية مستدامة وشاملة.

وأضاف بشير عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن مشكلة مصر في السنوات الماضية، أن مشاريع التنمية كانت تفتقد للشمول أو الاستدامة، موضحًا أن مصر بصدد عملية تنموية حقيقية تشمل الريف والمدينة، فضلًا عن أنها مستدامة تمتد لعقود متصلة.

وتابع أن الرئيس السيسي يتعامل مع كل مشكلة تعاملا جذريا وشاملا وممتدا لحين القضاء عليها، فضلًا عن أن هناك تحديا كبيرا في التعامل مع الريف المصري الذي يشكل أكثر من 50 % من الشعب المصري، بخلاف أنه تدني مستوى التنمية في الريف سرًا مباشرًا للهجرة من الريف إلى المدينة، وهو ما يشكل ضغطًا على الموارد الموجودة بالمدينة ويفاقم الزحام والضغوط الاقتصادية والاجتماعية عليها.

واختتم تصريحاته: «الرئيس السيسي منذ جاء عام 2014 ولديه تصور متكامل للتعامل مع كافة المشاكل التي تعاني منها الدولة المصرية، وهو ما يتطلب شجاعة وجرأة ومثابرة، لأن هناك مشاكل مزمنة تعاني منها مصر منذ عقود، إلا أن السيسي غامر واقتحم هذه المجالات وهو تحدٍ كبير».