شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية : معظم مرضى السمنة المفرطة مصابون بالسكر والضغط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة عندما يقلل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابين بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي ينتج الأنسولين.

وأضاف «غزالي»، خلال حواره ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مشكلة الأدوية التي تُقلل الشهية تتمثل في أنها ضارة جدًا على الجهاز العصبي المركزي للجسم، وتؤدي إلى الكثير من الأعراض الجانبية الأخرى.

وأوضح أن التوت البري يساعد على تفتيت الدهون بصورة كبيرة للغاية، ويزيد من معدل الحرق، مشيرًا إلى أن هناك 34 كورسًا تُناسب كل الأعمار والفئات، لافتًا إلى أن معدل خفض الوزن وفقًا لهذا الكورس يقدر بـ12 كيلو في الشهر.