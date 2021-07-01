شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة «حياة كريمة» تستهدف 58% من سكان مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» كانت عبارة مجموعة مهمة جدًا من المشروعات مثل تطوير 134 تجمعا ريفيا، ورفع كفاءة 16 ألف منزل، وتطوير 52 وحدة صحية، و1500 فصل دراسي جديدة، وتغطية 47 تجمع ريفي بالصرف الصحي، ورصف 118 كيلو من الطرف المحلية.

وتابع «قاسم»، خلال حواره ببرنامج «حوار الخميس»، مساء الخميس، أن مبادرة حياة كريمة تشمل 10600 قرية موزعة على جميع المحافظات المصرية، وتضمن هذه المبادرة تطوير البنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن المبادرة تضمن إنشاء 188 مدرسة جديدة، وصيانة 120 مبنى تعليميًا قائمًا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع القومي يخدم 58% من سكان الدولة المصرية.