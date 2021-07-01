شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مدن صناعية وحل مشكلات المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجارة والصناعة، لما له من دور أساسى في تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، وأهمها «مدينة الروبيكى للجلود- مدينة الأثاث بدمياط- مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم- المنطقة الصناعية بوسط سيناء»، بالإضافة إلى إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من المحافظات.

ونفذت الدولة عددًا من المشروعات الصناعية بإجمالى استثمارات بلغت قيمتها 33.04 مليار جنيه، ليصل حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه، فضلًا عن إصدار 20 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 4 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 520 مصنعا في 3 مدن، هي «السادات وبدر وبورسعيد»، إلى جانب توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالى 3100 وحدة.

وبلغ إجمالى الأراضى الصناعية المُرفقة التي تم توفيرها خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الوقت الحالى، 30 مليون متر مربع، تم طرح وإتاحة 3.6 مليون متر مربع في 2018، مقابل 9.5 مليون متر مربع، تم طرحها طوال السنوات من 2007 إلى 2015.

وشكّلت الدولة المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضى الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة، تشمل جميع القطاعات الصناعية في المحافظات كافة.