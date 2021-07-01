شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ"القومى للمرأة": 4 ملايين سيدة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، تحت عنوان "جهود تمكين المرأة المصرية 2014-2021"، تبنيه واستمرار برنامج لاستخراج بطاقات الرقم القومى للنساء غير القادرات؛ حيث تم إصدار 800 ألف بطاقة هوية للنساء و670 ألف وثيقة ثبوتية بهدف ممارسة حقوقهن الدستورية وتيسير وصولهن للخدمات المقدمة من الدولة.

جاء ذلك فى تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى مايو 2021، وما تم تنفيذه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

محور التمكين السياسى والقيادة للمرأة.

وأشار التقرير إلى أنه فى محور التمكين الاجتماعى للمرأة، تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" ليصل إلى 4 ملايين مستفيدة بهدف تحسين الاستهلاك الأسرى وزيادة رأس المال البشرى.

وهناك حوالى 2 مليون سيدة منهم حوالى 175 الف سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة (80٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج) بهدف تحسين الاستهلاك الأسرى، زيادة رأس المال البشرى المشروطة، تعظيم حق النساء فى صنع القرار بالأسرة، تحسين الإدماج الإنتاجى الاقتصادى، زيادة الشمول المالى للمرأة ومناهضة العنف ضدها.

وخلال عام 2019 بلغ عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات "وزارة التضامن والتى تشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى نحو 6.5 مليون أسرة بإجمالى 8.164 مليون فرد، وتم خلال العام 18/ 2019 صرف دعم نقدى بقيمة تبلغ 17.434 مليار جنيه، استفاد منه 3.2 مليون أسرة .

يغطى التأمين الاجتماعى 426،000 امرأة بمبلغ 146 مليون جنيه مصرى (مارس 2020)، وتم تخصيص 113،000 مشروع تمويل متناهى الصغر للنساء بقيمة 620 مليون جنيه مصري، كما تم صرف 320 مليون جنيه مصرى إلى 19000 مستفيدة من خلال قروض مستورة، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة.

كما تم إصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة "شهادات أمان" فى 2018، حيث تم توفير الشهادة لـ 50,000 سيدة مصرية معيلة بلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية، وتم صرف 65 مليون جنيه مصرى كنفقة لـ 389،000 امرأة.