شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استكمال تدريس وحدات برامج التعليم الفني المبنية على الجدران (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، بدء تنفيذ خطة استكمال تدريس وحدات برامج التعليم الفني، التي تتم في إطار الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق من البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ‏تعليمات رسمية للمديريات التعليمية، شددت خلالها على التنبيه على مديري المدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات ‏المهنية ، بشأن استكمال تدريس وحدات برامج التعليم الفني المطورة ‏وفق منهجية الجدارات ‏المهنية لطلبة الصف الأول والثاني الثانوي الفني و تقييمهم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقا لما يلي:

‏- من يوم 10 يونيو 2021 إلى 29 يوليو 2021 :

يتم استكمال تدريب الوحدات التي لم يتم تدريسها لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الفني و تقييمهم.

‏- من يوم 1 أغسطس 2021 حتى 14 أغسطس 2021 :

يتم تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يمثل الفرصة الثالثة للطلاب الذين لم يجتازوا تقييم مخرج أو مخرجات التعلم لوحدات الفصل الدراسي الثاني بعد تسديد الرسوم المقررة.

‏- من يوم 4 سبتمبر 2021 حتى 16 سبتمبر 2021 :

يتم تنفيذ البرنامج العلاجي الطلاب في الدور الثاني الذين لم يجتازوا التقييم في وحدة من وحدات البرنامج باعتبار الجدارات الأساسية ضمن وحدات البرنامج.