شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أورام يكشف خطورة مرض سرطان الرئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد البسطويسي، أستاذ طب الأورام بجامعة القاهرة، إن سرطان الرئة يعتبر ثاني الأمراض شيوعًا بين السيدات بعد سرطان الثدي، ويعد رقم اثنين للرجال بعد البروستاتا، ويحدث بشكل كبير نتيجة وجود تغير في إحدى خلايا مكونات الرئة والجهاز التنفسي.

وأضاف «البسطويسي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن سرطان الرئة يُعد المسبب الأول للوفيات التي تحصل نتيجة لمرض السرطان سواء بين النساء أو بين الرجال، ويوقع سرطان الرئة عددًا من الضحايا سنويًا أكبر بكثير مما يحصده سرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان العقد الليمفاوية وسرطان الثدي معًا.

وتابع: «يمكن منع معظم الوفيات الناجمة عن مرض سرطان الرئة، لأن التدخين هو المسؤول عما يقارب 90% من جميع حالات سرطان الرئة، ونسبة خطر الإصابة بسرطان الرئة تزداد بعلاقة طردية تبعًا للسنوات وعدد السجائر التي تم تدخينها».