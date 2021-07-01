شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ورابط وشروط التحويلات بمدارس الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأنه يتم تقديم التحويلات عبر الموقع الإلكتروني

https://www.giza-edu.com/Tran.html

لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك بدء من الخميس ١ يوليو 2021

و يبدأ التسجيل من يوم الخميس الموافق 1/7/2021 و ينتهى يوم الاحد الموافق 15/8/2021 .

و يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته. مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول اكتوبر 2021 إلكترونيا.

سوف يتم اعلان نتيجة التحويلات بدايتناً من 1/9/2021

•اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

و التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

والمراحل التى يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانيه رياض الاطفال و مرحلة التعليم الاساسى (الابتدائى) و المرحلة الاعدادية و الثانويه .

ولا تعتبر استمارة الرغبات موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية .