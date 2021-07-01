وتم استدعاء مسؤول الحدائق والمعدات وتم تقطيع ورفع النخلة وإخلاء الشارع دون وجود خسائر في الأرواح وتم توصيل اسلاك الكهرباء التي تم قطعها أثناء سقوط النخلة.

تمكنت أجهزة حي غرب شبرا الخيمة برئاسة اللواء سامي علام من رفع نخلة سقطت فجاءة بمنطقة شارع 135 بدائرة الحي دون خسائر في الأرواح أو تعطيل لحركة المرور

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رفع نخلة سقطت بشارع في شبرا الخيمة دون خسائر في الأرواح والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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