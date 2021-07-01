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بالصور.. رفع نخلة سقطت بشارع في شبرا الخيمة دون خسائر في الأرواح

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة حي غرب شبرا الخيمة برئاسة اللواء سامي علام من رفع نخلة سقطت فجاءة بمنطقة شارع 135 بدائرة الحي دون خسائر في الأرواح أو تعطيل لحركة المرور

تلقت مديرية امن القليوبية إشارة تليفونية من حي غرب شبرا بسقوط نخلة بشارع 135عند المطاحن.

توجه الدكتورمجدي البكري والمهندس إيهاب مهدي نائبا رئيس الحي إلى موقع سقوط النخلة.

وتم استدعاء مسؤول الحدائق والمعدات وتم تقطيع ورفع النخلة وإخلاء الشارع دون وجود خسائر في الأرواح وتم توصيل اسلاك الكهرباء التي تم قطعها أثناء سقوط النخلة.

سقوط نخلةبشارع في شبرا الخيمة
سقوط نخلةبشارع في شبرا الخيمة
سقوط نخلةبشارع في شبرا الخيمة
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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