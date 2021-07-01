شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد تطوير شارع النيل السياحي ومسار كوبري المريوطية الطائر ( صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير شارع النيل فى المنطقة من شارع الفالوجا وحتى ميدان الكيت كات للوقوف على الوضع الحالي للأعمال ونسب التنفيذ للإسراع من وتيرتها في ضوء أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة لشارع النيل لإضفاء اللمسات الجمالية به وإظهاره بالشكل اللائق .

وشدد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير مؤكدا على أن المحافظة قامت بتذليل كافة العقبات فى سبيل الانتهاء من الأعمال فى اسرع وقت حرصا على عدم تأثر الحركة المرورية أو حركة الماره بمناطق التطوير .

و وجه بمراجعة اليوتيرنات وكابلات الكهرباء وأعمال التشجير وتركيب البوابات للمنشأت المطله علي الشارع بالشكل الجمالي المتفق عليه لتحقيق التنسيق العام للطريق.

وتفقد مسار الطريق الجاري إنشاءه بدءا من محور المنصورية وصولا لطريق المريوطية حيث حرص المحافظ علي متابعه نسب تنفيذ أعمال الإزالات للمنشآت المتعارضة مع مسار الطريق والكوبري الطائر موجها بسرعة الانتهاء منها ومراعاة الالتزام بخط التنظيم المحدد ومراعاة وضوح الرؤية البصرية للمنطقة المطلة على أهرامات الجيزة .

كما تفقد أعمال طلاء المنازل باللون الموحد المتواجدة علي جانبي الطريق تركيب البلدوزرات وقواعد أعمدة الإنارة موجهًا بمراعاة المسافات الفنية لضمان تحقيق إضاءة جيدة بالشارع.