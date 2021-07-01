شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تناقش الأماكن المقترحة لإنشاء مراكز تجميع البلازما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتورة أسماء البري عضو المكتب الفني لوزيرة الصحة، بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور مدير إدارة التخطيط بالمديرية، تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الصحي الحالي داخل محافظة الشرقية، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ومناقشة أهمية إنشاء مراكز لتجميع البلازما بمختلف محافظات الجمهورية، وتصنيع مشتقاتها، الذي يعد مشروعاً قومياً يساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضى، كما تم استعراض الأماكن المقترحة لإنشاء مركز لتجميع البلازما بمحافظة الشرقية، تزامناً مع انطلاق المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما ١٥ يوليو.

عقب الاجتماع تفقد وكيل وزارة الصحة وعضو المكتب الفني لوزيرة الصحة الأماكن المقترحة لإنشاء مركز تجميع البلازما، حيث تم المرور على مستشفيات «الأمراض الصدرية، وحميات الزقازيق، والزقازيق العام، والمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق»، لمعاينة الأماكن المقترحة على الطبيعة، وتحديد المناسب منها لتخصيصه مركزاً لتجميع البلازما بالمحافظة، وذلك لخدمة المرضي والمواطنين، ووجه وكيل الوزارة مدير إدارة التخطيط، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة الإنتهاء من رفع المقايسات للأماكن المقترحة، وتحديد التكلفة التقديرية لأعمال التطوير والإنشاء للمركز في أسرع وقت، والعرض على وكيل الوزارة لاتخاذ اللازم.

كما توجه وكيل وزارة الصحة باسمى آيات الشكر والتقدير باسم مرضى ومواطني الشرقية وجموع الشعب المصرى للقيادة السياسية ووزيرة الصحة على المشروع القومي الضخم، لإنقاذ حياة المرضى.