شكرا لقرائتكم خبر عن حكم شرط «أقرب الأجلين» في قائمة المنقولات الزوجية؟.. الإفتاء تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المواطنين حول حكم وضع جملة «أقرب الأجلين» في قائمة المنقولات الزوجية؟ قائلة أنّه «لا مانع منها».

وأوضحت دار الإفتاء المصرية خلال فيديو على صفحتها بموقع «يوتيوب» تضمن الرد على استفسارات الجمهور، أنّ جملة أقرب الأجلين يُقصد بها، إمّا الطلاق وإمّا الوفاة، مشيرة إلى أنّها جملة مكتوبة إذا تراضى عنها الطرفين فلا مانع منها.

وأشارت الإفتاء إلى أنّ أمر القائمة وأمر المهر من أوله إلى آخره، يرجع إلى الاتفاق والتراضي بين الطرفين، مضيفة أنّه طالما اتفق الطرفان على كتابة الجملة، يجوز تضمينها أما إذا اختلفوا فيجب عليهما التنسيق فيما بينهما.