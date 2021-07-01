معرض كتاب الطفل.. اهتمام خاص بالأطفال في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير" أحمد جمعة

تشهد الدورة ال52، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، احتفاء خاصا بأنشطة الطفل، سواء على المنصة الرقمية للمعرض، أو من خلال تخصيص حوالي نصف قاعة كاملة لدور نشر الأطفال، وهو أمر غير مسبوق، ولم إطلاق عنوان مميز له وهو معرض كتاب الطفل، ضم عشرات دور نشر الأطفال.

وفي تصريحات صحفية قال الدكتور شوكت المصري، مدير البرنامج الثقافي، إن أنشطة الطفل تتميز بالتنوع ما بين الفنون البصرية، سواء فنون تشكيلية أو سينما ومسرح، وجزء خاص بالكتاب للتحدث عن الروايات والقصص القصيرة، وغيرها.

ومن أبرز ما سيتم عرضه بالبرنامج الثقافي للطفل، الذي نسقه عطية عادل وبديع خيري، حلقات كارتون تيمو وفيرو، وجلسات حكي لقصص من كتب الأطفال، بالإضافة إلى عدة أفلام مثل فيلم سوبر تميم وحواديت مثل حدوتة «حسونة والقط قطقوط»، وحدوتة «القرد النمام»، والحديث عن الكتب مع الكاتبة فاطمة المعدول، والحديث عن الأطفال المميزين والفنون مع الفنانة وفاء الحكيم.

وقد أكدت مصادر مطلعة بإدارة المهرجان أن المنصة سوف تخصص جزءا كبيرا من وقتها لعرض أنشطة الطفل، بعد أن تم إلغاء برنامج الأنشطة هذا العام، وكان أحد أبرز مميزات المعرض على مدار تاريخه، وكانت الأنشطة تستمر طوال أيام المعرض بإقبال كبير من الأطفال.

وقالت المصادر، لقد قمنا بتطوير مفهوم الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام على هامش معرض الكتاب واستفدنا بكل التجارب التي سبقتنا في معارض مماثلة مثل فرانكفورت الدولي والشارقة وغيرهما، وتم رفع الأنشطة التي تم الاتفاق عليها على المنصة لتكون جاهزة خلال أيام المعرض.

ولفتت المصادر إلى أن المعرض سيشهد الكثير من المفاجآت للأطفال مثل عروض أفلام تحريك نادرة للفنان الكبير حجازي، تعرض لأول مرة على المنصة، وعروض مسرحية وسينمائية حصرية.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناح، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالإضافة إلى امريكا.

وتشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض.

إلى جانب انطلاق مبادرة ثقافتك كتابك وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءة والمعرفة.

كما وفرت وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات خطوط أوتوبيس من والى مقر المعرض للتيسير على الزائرين.

وفيما يتصل بالبرنامج الثقافي لفعاليات المعرض فقد تحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في سبعة مسارات رئيسية هى أنشطة وعروض الطفل، الثقافة التشكيلية، القضايا الثقافية الراهنة، الأقلام الإبداعية، الشعر والشعراء، اللقاءات الفكرية، السينما والعروض المسرحية.