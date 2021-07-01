"الشرف غالي يا بيه".. اعترافات المتهم بقتل خطيبة أخيه في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بصوت هادئ وجسد منهك أدلى المتهم بقتل خطيبة شقيقه الأصغر باعترافات تفصيلية لجريمته أمام رجال المباحث قبل اقيتاده إلى سرايا النيابة العامة.

وقال المتهم "الشرف غالي يا بيه" مضيفا أن الأمر لم يستغرق سوى لحظات حتى فارقت عروس شقيقه المنتظرة حياتها بين يديه.

وأشار المتهم إلى أنه لم يتحمل حديث الضحية عن علاقة عاطفية تربطها بشاب آخر -رغم كونها مخطوبة لأخيه الأصغر- فضلا عن إشارتها إلى زيارتها لعشيقها نحو 6 مرات.

"محستش بنفس إلا وأنا بقتلها" بهذه الكلمات روى المتهم بالمشهد الأخير في جريمة قتله ابنة خاله خنقا بيديه ثم استعانته بسلك شاحن هاتف محمول.

في إحدى ليالي صيف يونيو الماضي الحارقة، كان أهالي قرية عرب أبو ساعد مركز الصف جنوب الجيزة، على موعد مع جريمة أسرية جديدة أكثر سخونة من حرارة الجو. بطلها الأول العصبية القبلية وشك في سلوك انتهى بمقتل فتاة في مقتبل العمر في "ساعة شيطان".

اختفاء في ظروف غامضة تلاه طلب صادم من فتاة عشرينية أثار حالة من الجدل لدى العائلة. "مش عايزة أكمل مع خطيبي".. كلمات قلائل أشعلت فتيل الأزمة بينها وبين أسرة خطيبها.

لم يبرح خطيبها مكانه تاركا الأمر لشقيقه الأكبر لما يتميز به من حنكة ودماثة الخلق محدثا إياه "انت الكبير وتقدر تتصرف أحسن مني".

انطلق الأخ الأكبر قاصدا منزل عمته مطالبا إياهم بمنحه دقائق للحديث منفردا مع خطيبة شقيقه الأصغر "عايز أعرف ايه اللي غير رأيها؟".

"مالك يا بنتي وكنتي فين؟" بادر الأخ بسؤالها أملا في إيجاد إيجابة تثلج صدره وتكشف عن أسباب تحولها 180 درجة من جهة شقيقه لكن الرد جاء صادما "كنت مخطوفة".

لم يقتنع الطرف الثاني لتلك الجلة بحديث الفتاة فكرر سؤاله بكشل مختلف وإصرار على كشف الحقيقة فراح يضغط عليها حتى خرجت الكلمات على لسانها كالرصاص "مش عايزة أخوك مش بحبه.. وبحب واحد تاني".

واصلت الفتاة إطلاق الرصاص من فمها بقولها "ايوه بحب واحد تاني وروحت له 6 مرات". استشاط الطرف الثناي غضبا ولم يدر بنفسه إلا وأطبق بكلتا يديه على رقبة خطيبة شقيقه الأصغر ليخنقها قبل أن يستعين بسلك شاحن هاتف محمول لينهي ما بدأته يداه.

دقائق معدودة كانت كفيلة بتحول مسرح الجريمة إلى مركز شرطة مصغر. توالى حضور رجال المباحث بقيادة المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، ومعاونيه الرائدين أحمد عز الدين وأحمد ماهر.

اقتادت قوة أمنية المتهم إلى ديوان القسم ليشرح أبعاد جريمته مبررا فعلته لشكه في سلوك خطيبة شقيقه الأصغر.وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.