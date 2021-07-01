شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا على خط أزمة سد النهضة.. مطالب بشأن الملء الثاني بشكل أحادي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي الخلاف القائم بين بلدها ومصر من جانب وإثيوبيا من جانب آخر بشأن سد النهضة.

وأعرب السودان عن تطلعه إلى تحرك روسيا لـ«حث إثيوبيا على عدم المضي قدمًا في الملء الثاني بشكل أحادي».

وذكرت الخارجية الروسية أن الوزيرين خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الخميس تبادلا الآراء بشأن الملفات الإقليمية الملحة، ومنها الوضع حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وتابعت الوزارة أن لافروف «شدد على ضرورة تفعيل العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا بهدف تسوية الخلافات المتبقية في أسرع وقت ممكن مع مراعاة مصالح جميع الدول المنخرطة، بناء على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي».

وتابع البيان: «في هذا السياق تمت الإشارة إلى جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي بغية إيجاد حلول مقبولة لكافة الأطراف من أجل تسوية جميع المشاكل القائمة».

كما ناقش الوزيران ضرورة تفعيل الاتصالات الثنائية بين روسيا والسودان بغية تنسيق الخطوات الرامية إلى تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هذه الأهداف ستطرح على أجندة الزيارة القائمة للسيدة المهدي إلى روسيا.

كما أشار الطرفان إلى أهمية دور اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الروابط بين أوساط الأعمال في البلدين.