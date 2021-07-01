شكرا لقرائتكم خبر عن روس آتوم: إنجاز مهمّة إصدار وئاثق موقع محطة الضبعة النووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال غريغوري سوسنين، نائب رئيس شركة «أسي» (ASE) أحد شركات شركة روساتوم النووية الروسية ومدير مشروع بناء محطة الضبعة النووية المصرية «بفضل الجهود المنسقة التي بذلتها الفرق الروسية والمصرية في إطار المشروع، تمكننا وعلى وجه السرعة من إنجاز المهمة الصعبة المتمثلة في تنسيق عملية إصدار الوثائق وذلك مع مراعاة المتطلبات الفنية لعقد EPC الموقّع والتكيف مع ظروف موقع الإنشاء».

وكانت هيئة المحطات النووية المصرية (NPPA) أعلنت تسليمها كافة وثائق التراخيص المطلوبة للحصول على إذن إنشاء وحدتي الطاقة الأولى والثانية في محطة «الضبعة» الكهروذرية إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة مشروع الضبعة النووي. وبمجرد الحصول على الإذن سيتمكن الطرفان المصري والروسي من الشروع في أعمال البناء الشاملة في الموقع.

وقال أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إنه «منذ إطلاق إشارة بدء المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء برعاية القيادة السياسية نحن لا نألو جهدًا في تنفيذ الالتزامات المتلاحقة الخاصة بمراحل المشروع. وسبقت هذا الحدث الجهود الدؤوبة المشترك لهيئة المحطات النووية وشركة»أسي«(ASE) (القسم الهندسي لمؤسسة»روساتوم«الحكومية الروسية للطاقة النووية) من أجل الانتهاء من إعداد وثائق التراخيص. واليوم نفخر باكتمال هذا العمل بأعلى معايير الجودة محققا المتطلبات المحلية والعالمية».