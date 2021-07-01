شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن : إعفاء المسنين فوق الـ 70 عاما من دفع قيمة المواصلات العامة والقطارات والمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%. وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي دفع هذه التكاليف عِوضًا عنهم للوزارة المعنية.

عن رعاية المسنين، قالت التضامن إن لدى الوزارة 163 مؤسسة مسنين و179 نادي مسنين يستفيد منها حوالي 41 ألف مسن على مستوى الجمهورية. أما اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة: في إطار توجه الحكومة نحو الاستثمار في الطفولة المبكرة تحت سن 4 سنوات، وشمولها بخدمات تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية، تمت الشراكة مع 11 جمعية أهلية وتطوير 3324 قاعة بإجمالي 971 حضانة في 25 محافظة بالإضافة إلى 21 مركز أسرة وطفل بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه مصري تقريبًا بنسبة إنجاز 86%، وتم إلحاق حوالي 67،725 طفل بالحضانات المُطورة، بالإضافة إلى تدريب 2179 ميسرة و724 من الإدارة التنفيذية بالحضانات طبقًا لمعايير الجودة التي تم استحداثها.تم تأهيل عدد 224 من كوادر وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الشريكة كمدربين معتمدين من جامعة عين شمس.

تم منح تراخيص مؤقتة لإجمالي 10،800 حضانة غير مُرخصة أو منتهية الترخيص لمدة 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية. تم تطوير معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة يتواءم مع ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي.