شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير : الانتهاء من كوبري المنيل على النيل في 30 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل انه سيتم الانتهاء من أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، في ٣٠ أغسطس المقبل ٢٠٢١ ليصبح اسرع كوبرى على نهر النيل تم تنفيذة في مصر حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى.

وشدد، خلال جولته التفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري الوزير على سرعه البدء في إنشاء محور مروري جديد بناءا على توجيهات القيادة السياسية على جانبي خط السكة الحديد العباسية طرة بعد إزالة كافة التعديات على حرم السكه الحديد والذي يبدا شمالا من طريق الاوتوستراد وجنوبا حتى ميدان الجزائر في مرحلته الاولى ثم بعد ذلك إلى منطقه حلوان والتبين.

كما وجه الوزير بسرعة البدء في دراسة انشاء الطريق السطحي أعلى محطة صرف الإيرانية بإنشاء كوبري علوي.