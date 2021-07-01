شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتحدث عن سد النهضة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال قداسة البابا تواضروس الثاني «إن المتغيرات التي تحدث في حياة الشعوب تحتاج إلى وقت لتأتي بالثمار وفي ضوء 7 أو 8 سنوات الذي تحقق في البلد كان لايمكن تحقيقه مع وجود تحديات من جميع الاتجاهات داخلية وخارجية وهي خطبرة جدا ولكن نشكر الله وحكمة ربنا وأتوقع في ضور سنوات قليلة أن صورة مصر سوف يتحدث عنها العالم

وأضاف البابا في مداخلة مع شريف عامر في برنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة إم بي سي مصر «أن سد النهضة يشغله كما يشغل المصريين لأنه النيل والمياه وهو شئ طبيعي ولكن نشكر الله أن الرئيس والقيادة السياسية ووزارة الخارجية ووزارة الري ونفسهم الطويل مع كل الخبراء ومع كل المفاضات التي تتم على كل المستويات، عربية وافريقية ودولية».

وتابع البابا «الحقيقة أن هذا النفس الطويل بالتأكيد سوف يأتي بالثمار، وهي بالتأكيد قضية خطيرة لكنني واثق من الحل بصورة أو بأخرى فيما يرضي كل الشعوب، مصر التي حفظها الله وحباها بالنيل منذ الالاف السنين ستظل محفوظة ويبارك شعبها ومياهها وأرضها.