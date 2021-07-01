شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول أيام تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة.. 9 حِيل سهلة لتخفيض فاتورة المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد موجة من الطقس الحار والذى يفرض على نسبة كبيرة من المواطنين استخدام التكييف المنزلى والذى يصاحبه ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء خاصة مع بدء تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة.

وهناك بعض الحيل والنصائح والتي ستساعدك على تخفيض فاتورة الكهرباء والتى نستعرضها معكم فى هذا التقرير:

تمثل تكاليف التبريد حوالي 50٪ من ميزانية الطاقة المنزلية. لذلك، سيؤدي اكتشاف أفضل طريقة لتهوية منزلك إلى توفير كبير وتقليل استهلاك الكهرباء بحسب تقرير نشره موقع "سمارت انرجى".

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. نصائح غير تقليدية لتوفير فاتورة استهلاكك للطاقة داخل المنزل

يمكنك تخفيض سعر فاتورة الكهرباء بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء بطرق بسيطة وحيل غير تقليدية ولن تكلفك الكثير من المال.. مثل الحرص على فحص وتنظيف أنابيب التبريد في الثلاجة بشكل مستمر الأمر الذي يؤدي للتقليل من استهلاك الكهرباء... واليك النصائح التالية:

1. قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء عند عدم الحاجة إليه لتقليل فاتورة الكهرباء

يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل مكيف الهواء أو تعديل درجة، إلى توفير كبير فى فاتورة الكهرباء. في الصيف، يجب ضبط منظم الحرارة على ما لا يقل عن 78 درجة فهرنهايت إلى 80 درجة فهرنهايت. لكل درجة يتم رفع درجة الحرارة فيها، يمكن توفير 4٪ إلى 8٪ من تكاليف التبريد.

2. استخدم ترموستات قابل للبرمجة لتوفير استهلاك الكهرباء

منظم الحرارة القابل للبرمجة هو أداة موفرة للكهرباء بشكل كبير. يسمح لك ببرمجة الساعات التي تحتاج الى التشغيل وتحديد الأوقات التى تحتاج الى ايقاف التكييف على سبيل المثال. خلال تلك الأوقات، ستقوم بضبط درجة حرارة منزلك وفقًا لذلك. هذه الطريقة يمكنها خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20٪.

3. تحقق من عزل شامل للمنزل لتخفيض فاتورة الكهرباء

يحدث تسرب الهواء عندما يدخل الهواء من الخارج ويخرج الهواء المكيف من منزلك من خلال الشقوق والفتحات. على الرغم من أنك قد لا تلاحظ ذلك ، إلا أن هذا يجعل تهوية منزلك أكثر صعوبة وتكلفة. يعد تقليل تدفق الهواء المتسرب من وإلى منزلك طريقة فعالة من حيث التكلفة لخفض سعر التبريد وزيادة وظائف نظام تكييف الهواء لديك. يمكنك التأكد من إطارات الأبواب والنوافذ لخفض فاتورة الكهرباء.

4. تنظيف فتحات تكييف الهواء والوحدات لخفض فاتورة الكهرباء

لكي تعمل وحدة تكييف الهواء بكفاءة ، يجب صيانة المرشحات بانتظام. أهم جزء من الصيانة التي ستضمن كفاءة التكييف الخاص بك هو استبدال أو تنظيف مرشحاته بشكل روتيني. تعمل الفلاتر المسدودة والمتسخة على منع تدفق الهواء الطبيعي وتقليل كفاءة النظام بشكل كبير. لذلك، فإن الأوساخ الموجودة في الوحدة ستعيق تدفق الهواء وربما تُضعف المبخر. يمكن أن يؤدي استبدال مرشح متسخ ومسدود بفلتر نظيف إلى تقليل استهلاك طاقة التكييف بنسبة 5٪ إلى 15٪.

5. حجب الشمس بستائر مخصصة لهذا الغرض

يمكن للشمس تسخين الغرفة بسرعة كبيرة. لذلك فإن منع أشعة الشمس الساخنة من السطوع على النوافذ سيقلل من تكاليف استهلاك التكييف، لذلك قم بشراء الستائر المصممة خصيصًا لهذا الغرض. يمكن أن تقلل الستائر من اكتساب الحرارة بنسبة تصل إلى 45٪. خلال أيام الصيف ، يمكنك إغلاق الستائر على النوافذ التي تتلقى أشعة الشمس المباشرة لمنع زيادة الحرارة أيضًا. يمكن أن تقلل الستائر من اكتساب الحرارة بنسبة 33٪.

6. الاستفادة من مروحة التكييف

تحتوي معظم مكيفات الهواء المركزية على مراوح داخلية للمساعدة في تدوير الهواء في منزلك مع تقليل الحاجة إلى استخدام مكيف الهواء. قم بتشغيل المروحة على "تلقائي".

7. استخدم الكهرباء في غير ساعات الذروة.

إذا كنت تخطط لاستخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الغسالة والمجفف وتكييف الهواء وأجهزة الكمبيوتر أو أجهزة التلفزيون، فحاول القيام بذلك خلال ساعات الذروة مثل الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل. تتقاضى الشركات الكهربائية رسومًا أقل مقابل الطاقة المستهلكة خلال ساعات الذروة.

يُنصح بالانتظار حتى بعد الساعة 6 مساءً للطهي أو غسل الملابس أو غسل الأطباق في الأيام التي تزيد فيها درجة الحرارة عن 40 درجة.

اتصل بشركة الكهرباء المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول ساعات الذروة المحلية.

8. استخدم المصابيح الموفرة للطاقة.

تعد مصابيح الفلورسنت المدمجة (CFL) ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) أكثر كفاءة من المصابيح المتوهجة التقليدية لأنها تستخدم طاقة أقل.

9. شراء مكيف هواء موفر للكهرباء

عند شرائك للتكييف، ابتعد عن المكيفات الغير موفرة فى الطاقة ولا تتردد من شرائها بسبب ارتفاع السعر.. فارتفاع السعر هذا سيكون لمرة واحدة وسيغنيك عن دفع فواتير شهرية باهظة السعر. وتذكر أن مكيف الهواء، يمكن أن يؤدي إلى تخفيض يصل إلى 40٪ في فواتير الكهرباء.

كذلك، تقليل الجهد الذي يحتاجه كل من الثلاجة والمجمّد للمحافظة على درجة حراة ثابتة وذلك بضبط درجة حرارة المجد عند ال5 درجات والثلاجة عند ال38 درجة.

4 أجهزة كهربائية تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها

1- ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك :

وذلك أن نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن، حيث أن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة «وهو ما يسمى وضع الاستعداد»، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل .

2- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة:

غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، حيث أنه بالرغم من غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة «وهو ما يسمى وضع الاستعداد»، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل .

3- الأجهزة ذات «التايمر» مثل الميكروويف.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في وقت سابق، إلى أن تقييم أي جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين، سحب الجهاز من الوات وعدد ساعات تشغيل الجهاز، فإن هناك مميزات عديدة للميكرويف تساعدك في خفض قيمة فاتورة الكهرباء وهي كالاتي:

- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات وحتى 1700 وات أي أنه يسحب من 1 كيلو وات وحتى 1.7 كيلو وات، وهي قدرة سحب متوسطة بين الاجهزة، فلا تعتبر عالية مثل الأفران الكهربائية، ولا هي قليلة السحب.

- يتميز الميكروويف أن فترة استخدامه دقائق قليلة والتسخين فيه يتم بسرعة، ما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة، وسيكون السحب والاستهلاك من الكهرباء قليلا.

4- الأجهزة التي تعمل من خلال «الفيشة» مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة والذى سيعمل على تخفيف فاتورة الكهرباء الخاصة بك.