شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجة الحرارة غدا وطقس حار جدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترتفع درجات الحرارة اليوم بينما يكون الطقس شديد الحرارة طبقا لما نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يســـود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

اما جنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا علي القاهرة الكبرى وباقي الانحاء.

بينما ترتفع نسبة الرطوبة وتزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من ثلاث الي اربع درجات.

ونجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتي الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق القريبة من المسطحات المائية الزراعية والطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أيضا تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البالد على فترات متقطعة.

الطقس اليوم

الطقس اليوم يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الانحاء ونشاط رياح.

درجات الحرارة المتوقعة

ارتفاع في درجات الحرارة

وأكد بيان لهيئة الأرصاد، أن الطقس غدا حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، رطب على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وجود نشاط للرياح على جميع الأنحاء.

متوسط نسبة الرطوبة

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة:

صغري نهارا ٪ عظمي ليلا ٪ المنطقة 30-35 80-82 علي القاهرة والوجه البحري 40-45 90-93 السواحل الشمالية 30-35 55-60 جنوب سيناء 30-25 40-50 شمال الصعيد 15-20 30-35 جنوب الصعيد



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن سبب ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر مختلف انحاء البلاد بمنخفض الهند الموسمي والذي يلتحم مع منخفض السودان ويؤدي لتكون حرارة في طبقات الجو العليا، وأن الخرائط الجوية لم تُشر إلى تحسن في درجات الحرارة حتى هذا الوقت.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بكثرة تناول بعض المشروبات الباردة وكذلك عدم التعرض المباشر للشمس، مضيفة أن فترات سطوع الشمس تزداد مع عدم وجود سحب في السماء.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا، أن يشهد يوم الجمعة، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يتوقع ان تزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم.

اما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.