شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس الغد شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. والقاهرة 39 وأسوان 44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الغد، حيث يسود طقس شديد الحرارة، وإعلان مديرية تعليم الجيزة تفتح باب التحويلات بالمدارس بدءا من اليوم وحتى 15 أغسطس، وإعطاء مهلة لحاجزى مشروع الإسكان الاجتماعى للتحويل من مدينة لأخرى حتى 18 يوليو.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات.

أكد مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يتم تقديم التحويلات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس الجيزة، بدء من اليوم الخميس 1 يوليو وحتى الاحد 15أغسطس 2021.

تشاهد في الحلقة الثالثة من برنامج مصر الجديدة الذى يقدمه الزميل أحمد حسن على تليفزيون الخليج 365، تفاصيل أول وأكبر مركز ثقافي إسلامى فى الشرق الأوسط داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

قررت هيئة قناة السويس، منح السفن حاملات السيارات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander ومتجهة مباشرة إلى ميناء Port Klang وما شرقه من موانئ جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى تخفيضًا وقدره 5% من رسوم العبور العادية.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب التعافي من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لـــ 75.1 % بعد تعافي 211384 حتى اليوم.

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة إلي "شي جين بينج"، سكرتير عام الحزب الشيوعي الصيني، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وشعب الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

فى الوقت الذى تتخذ فيه العديد من دول العالم إجراءات معقدة، حول مسألة السفر، بسبب المخاوف المرتبطة بتفشى فيروس كورونا، عبر إجراء التحليلات، والمسحات، وما يرتبط بها من تكلفة مالية عالية، نجد أن ثمة حرصا مصريا على تخفيف الأعباء عن المواطن أو الأجانب على حد سواء، عبر تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا.

اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، انتصارا لبعض الأسر المصرية على المرض الذى ترتفع تكاليف علاجه.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة تقديم طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 18 يوليو الجارى، حيث إنه كان من المقرر أن تنتهى فترة تقديم الطلبات أمس الأربعاء 30/6/2021.

نجحت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بالإسكندرية، من استخراج سيدة من أسفل عقار الدخيلة المنهار بعد أكثر من 15 ساعة من الانهيار تدعى "نادية موسى" 51 عاما، وتم نقلها إلى المستشفى وحالتها الآن مستقرة.

تمكن المشرف الإداري بكلية الآداب بجامعة المنصورة، من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، أثناء قيامه بأداء الامتحان بكلية الآداب، بدلا من صديقه بالصف الثاني بقسم الجغرافيا.

ينشغل المسلمون فى جميع أنحاء العالم وخاصة مصر خلال هذه الأيام بشراء الأضحية، وقالت هدير عبد المنعم صاحبة مزرعة لتربية الأضاحى وبيعها فى عيد الأضحى إنها بدأت منذ 6 سنوات فى الاتجاه لتربية الأغنام والعجول وبيعها كأضاحى، مضيفة أنها تركز فى إنتاج أجود أنواع الأضاحى "جمال وخراف وماعز وعجول".

فى منزل بسيط بعزبة الألفى بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، تعيش "مكاسب عطية" ذات الـ71 عاما مع ستة من أحفادها بعد مصرع نجليها "متولى" وعطية" فى حوادث سير فأصبحت هى عائل الأسرة، تعمل فى الحقول الزراعية بأجر يومى لتربى الستة صغار، بالرغم من قلبها الموجوع بالحزن لوفاة ثلاثة من أبنائها الذكور أولهم نجلها "محمد" توفى مع معاناة مع المرض، وبعدها لحق به نجليها تاركين لها ستة أحفاد، ورغم ذلك تجدها راضية بقضاء الله صابرة على الأيام.

مع اقتراب مسابقة الدوري العام من الأمتار الأخيرة، تساقط ضحايا تراجع النتائج في الأندية من المدربين، وكان أخرهم الثلاثي، أورا بارينا مدرب بيراميدز، علاء عبد العال مدرب أسوان، وعظيمة مدرب المقاصة، ومن بين 18 فريقاً يشاركون في مسابقة الدوري العام، هبت رياح التغيير الفني على 10 فرق منهم، بينما احتفظت 8 أندية فقط بمدربيها حتى إشعار أخر.

بعد قرار منع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء بالحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء أصدرت النقابة عدة قرارات أخرى لمتابعة تنفيذ هذا القرار منها مخاطبة بعض الجهات لمنع تعاونهم مع حمو بيكا وبعض مطربى المهرجانات منها يوتيوب وفيس بوك.

كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر ذى الحجة للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق يوم الأحد 11 يوليو الحالى وعدته ستكون 29 يومًا، وبالتالى سيكون عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو فلكيًا.

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