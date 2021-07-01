شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..وزير الكهرباء: أسعار شرائح القطاع التجارى والصناعى لم تشهد زيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.



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