شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يشيد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: «أكثر تنظيمًا واتساعًا‎‎» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام يشهد تنظيما أفضل من أي دورة سابقة، فهو أكثر اتساعا، لافتا إلى أن الحجز الالكتروني للمعرض يعد إضافة جديدة ووسيلة لإيصال الثقافة والمعرفة لكل مصري مهما كان موقعه.

وأكد جلال أن انتقال المعرض من شهر يناير إلى شهر يوليو ساعد في إمكانية مشاركة أكبر عدد من الناشرين العرب والأجانب، كما أنه كتوقيت أكثر أمنا للمشاركين، حيث إن المعرض يشهد ازدحاما وإقبالا جماهيريا.

وقال جلال إن انطلاق المعرض مع احتفالات ثورة يونيو يؤكد أن مصر تعيش في أمن وأمان وهو رسالة طمأنينة لكل العالم.

وعن مشاركة قطاع الإنتاج الثقافي بالمعرض، قال إنه يشارك بجناح لإصدارات المركز القومى للمسرح، بالاضافة إلى الأعمال المسرحية المقدمة على المنصة الالكترونية للمعرض.