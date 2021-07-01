شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تُحذر: لا يجوز نقل العدادات من مكان لآخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة نهال عبدرب النبي رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إنه لا يجوز تركيب عداد الكهرباء بالقرب من مصدر للمياه أو الغاز الطبيعي، لافتة إلى أنه لابد أن يكون في مكان جيد التهوية.

وأضافت عبدرب النبي خلال مشاركتها في سلسلة حلقات «نورت» التي تصدرها الشركة القابضة لكهرباء مصر، الخميس، أن المشترك لا يجوز له نقل عداد الكهرباء أو فكه أو تغيير مكانه إلا بالرجوع لشركة الكهرباء والا سيتعرض لعقوبة ومحضر.

وردًا على سؤال حول وجود عدادات كهرباء غير مسجلة بالشركات يتم تركيبها أحيانًا في بعض المنازل، طالبت رئيس قطاع العدادات بضرورة الحصول على عدادات الكهرباء من شركات الكهرباء، لافتا إلى أن البعض يحصل على عداد الكهرباء بشكل غير مشروع وفي حالة تركيبها يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة.

وأشارت إلى أن العدادات الجديدة تتوافر بها خاصية تظهر وجود خلل في تركيب العدادات، وهى لمبة التلاعب، وفي حالة وجود خطأ في تركيب العدادات تظهر تنبيها، ولابد أن يتم استدعاء فني من جانب شركة الكهرباء لمعرفة المشكلة والعمل على حلها.