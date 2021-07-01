شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة مصرية تقود المجموعتين العربية والأفريقية في منظمة الطيران المدني الدولي.. من هي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» تعيين المهندسة إنجي عبدالله اليظي منسقًا عامًا لمجموعة الدول العربية ونائبًا لمنسق المجموعة الأفريقية.

تمثل المجموعتين العربية والأفريقية في المنظمة ثلث الدول الأعضاء والتي ستقود «اليظي» منصب منسق المجموعتين بنهاية العام الجارى بما يدعم فرص مصر في تولي المراكز القيادية داخل «الإيكاو».

مثلت المهندسة إنجي اليظي مصر داخل المنظمة بدءًا من يناير 2020 والتي شهدت المنظمة خلالها تأثيرات كبيرة على صناعة السفر والطيران جراء انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم.

وحصلت على بكالريوس الهندسة من جامعة عين شمس في عام 1986 لنبدأ رحلة العمل الوظيفي في بالهيئة المصرية للطيران المدني .

تم تعيينها مندوب مصر الدائم لدي منظمة الطيران المدني الدولي ثم رئيس اللجنة الفنية بالمنظمة ومسؤول تنسيق حماية بيئة الطيران في مصر .

كما عملت نائبا لرئيس مجموعة العمل للسلامة الأرضية للمدرج وعضو Icao-mid.go-team.

كما شغلت منسق تنظيم السلطة في الاتحاد الأوروبي لمشروع التوأمة إلى جانب منسق الهيئة للمطارات في المراجعة الأخيرة لمنظمة الطيران الدولي .

حازت اليظي على جائزة ثاني أفضل مدير في مصر 2009 .

وشغلت قبل تمثيلها مصر دوليا رئيس الإدارة المركزية للسلامة والمعايير بالهيئة المصرية للطيران المدني من يناير 2005وحتي يوليو2013 كما شغلت مدير عام الحماية بالهيئة المصرية للطيران المدني من 2002وحتي 2005 ومدير التصاريح بالهيئة من نوفمبر 1997حتي 1997.

شاركت في العديد من المشاريع المتعلقة بنشاط الطيران مثل ميكنة أعمال مفتشي المطارات فس 2018_2019

كما شاركت في اللجنة الوطنية للبيئة في 2019ونظام مراجعة الحماية المقفولة 2013.

كما ساهمت في مشروع تنفيذ خدمة النافذة الإلكترونية الحكومية الواحدة ومشروع E-tod المصرى في عام 2006-2009