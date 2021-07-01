شكرا لقرائتكم خبر عن أحد تلاميذ محمد الموجي يطالب محافظ كفرالشيخ بإنشاء تمثال للموسيقار الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الذكرى السنوية الـ٢٦ لرحيل المُوسيقار الكبير محمد الموجى، ابن محافظة كفرالشيخ، طالب المطرب مجدي الشربيني، ابن مدينة دسوق، وأحد تلاميذ الموسيقار الراحل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بعمل تمثيل كبير للفنان الراحل يليق به بعاصمة المحافظة، وإطلاق اسمه على أحد الميادين الرئيسية بها، وأن يكون اسبوع ذكري رحيله سنويًا مهرجان ثقافي بقصور ثقافة المحافظة تذاع فيها أغانيه.

وقال «الشربيني» لـ«المصري اليوم»، الخميس، إنه «يفتخر بأن الراحل الموجي هو الذي اكتشفه وشجعه حتي تم اعتماده مطربًا بالإذاعة المصرية»، مشيرًا إلى أن «الموجي هو مكتشف غالبية المطربين والمطربات الذين أثروا ساحة الفن والطرب في مصر والعالم العربي، ومنهم الراحل عبدالحليم حافظ في اول أغنياته صافيني مره وجافيني مرة، وفايزة أحمد ونجاة الصغيره، وماهر العطار، ومحرم فؤاد، حيث كانت أول اغنياتهم من ألحانه».

