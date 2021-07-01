شكرا لقرائتكم خبر عن التفتيش الصيدلي بأسوان يضبط كميات من الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بأسوان، حملة مكبرة ضد أماكن بيع وتجارة الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها بالبلاد، وذلك خلال حملات مكبرة على مدينة أبوسمبل السياحية بأقصي صعيد مصر .

وتم خلال الحملة المرور على صيدلية وأربعة محلات عطارة، وتم ضبط 12 ألف وحدة متنوعة، شملت منشطات جنسية وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة لأدوية محظور تداولها بالبلاد، وأيضا ضبط ( 42 ) علبة أدوية منتهية الصلاحية معروضة للبيع.

وقُدرت قيمة المضبوطات بربع مليون جنية تقريبا، وتحررت محاضر بالمخالفات وأُحيلت للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.