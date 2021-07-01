شكرا لقرائتكم خبر عن من أسوان إلى رأس البر.. رحلة حاتم قنديل بطل مصر في التجديف بنهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حملة «اتحضر للأخضر» وتحت رعاية وزارة البيئة، يقوم بطل مصر في التجديف المهندس حاتم قنديل برحلة تجديف بمجرى نهر النيل بدءا من أسوان وصولا إلى رأس البر بدمياط، وقد بدأ البطل حاتم قنديل مشواره في تحطيم رقم قياسى في موسوعة جينيس بالتجديف من أسوان لدمياط عبر نهر النيل، وتهدف الرحلة للترويج للمبادرة الرئاسية «أتحضر للأخضر» لرفع الوعى البيئى، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نهر النيل ونشر الوعي بذلك والترويج لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتوفير الحماية ومرافقة البطل المصري وفريق عمله والتأمين حتي نهاية رحلته بدمياط من خلال مديرية أمن الدقهلية وشرطة البيئة والمسطحات بالدقهلية ودمياط، وقد قام الفرع الإقليمي بالمنصورة بالتنسيق مع الجهات المعنية وايضا مع الإدارة العامة لحماية نهر النيل، ووكيل وزارة الرى بالدقهليه وذلك لتتفيذ حملات تنظيف مجري النيل باستخدام الحفارات لإزالة الحشائش وورد النيل الموجود بالمجرى الملاحي لنهر النيل، وقد تم نزول عدد 18 حفارا في نطاق الدقهلية ودمياط أثناء رحلة البطل المصرى.

وأكدت وزيرة البيئة بأنه جار التنسيق مع البطل المصرى وفريق عمله لتنفيذ حملة مكبرة لتنظيف نهر النيل من المخلفات بدءا من السد وحتى المصب، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تبنى افكار الشباب ومساعدتهم على تحقيقها وتقديم دعم حقيقي وعمل مشترك لمساعدتهم على تطوير بلدهم والحفاظ على مواردها لحياة أفضل لهم وللأجيال القادمة.

ووجه البطل حاتم قنديل الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دعمها ومساندتها له في تذليل العقبات أثناء رحلته وجهودها في حماية نهر النيل من التلوث وحملات التوعية التي تقوم بها الوزارة من أجل الحفاظ عليه وتنظيفه.