شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين .. تعرف على الرابط والخطوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

موقع دعم مصر، وموقع بوابة مصر الرقمية، شهدا اقبالا الساعات الماضية مع بدء شهر يوليو، حيث تم إتاحة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين وكذلك أفراد الأسرة الذين لم يقيدوا تموينيا .

جاء ذلك بعد أيام من إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع الحد الأدنى لمرتبات المقيدين ببطاقات التموين إلى 2400 جنيه .

وترصد «المصري اليوم» خطوات اضافة المواليد وأفراد الأسرة غير المقيدين تموينيا، وحذر هذا الموقع الذي يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى، أنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم عمل الاتي:-

1 -الغاء البطاقة نهائيا.

2 -المساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

أما عن طريقة التسجيل عن طريقة موقع دعم مصر، فيجب الدخول أولا إلى موقع من هنا .

ثانيا: يظهر مربعا يتم فيه كتابة رقم البطاقة التموينية من هنا .

ثالثا: يتم اختيار المحافظة ثم المنطقة التابع لها المستفيد «الإدارة التموينية» .

رابعا: يتم اختيار مكتب التموين في المنطقة التي يسكن فيها صاحب البطاقة .

خامسا: تتم كتابة اسم مقدم السلعة التموينية، ثم المكان الذي يتم من خلاله صرف المقررات التموينية.

سادسا: بعد الضغط على التسجيل يتم كتابة الرقم القومى للمواليد والأفراد الجدد، ثم تضغط حفظ .

أما التسجيل عن طريق موقع مصر الرقمية فيتم الدخول إلى الموقع من خلال الرابط هنا .

يتم اختيار خدمات التموين من هنا

يتم الضغط على «ضم أفراد أسرتى»

تكتب رقم تليفونك المحمول المسجل ثم رقم بطاقة الرقم القومى من هنا

بعد الدخول تبدأ في كتابة الرقم القومى لأفراد الأسرة غير المستفيدين تموينيا والمواليد .

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت منذ أسبوعين، قرارا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم قواعد استخراج بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية.

وتضمن القرار بأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه للفئات المستحقة للدعم بأن تستخرج بطاقة تموين تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وهم المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين‪.

وتابع القرار: بالإضافة إلى استخراج بطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا وأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه، ‪وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل