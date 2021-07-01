شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون جنيه مكافآت النشر العلمي الدولي بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد مجلس جامعة بنها، في جلسته الأخيرة، مكافآت النشر العلمى الدولى بقيمة 2 مليون، وذلك في إطار تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتحسين مؤشرات البحث العلمي بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إن البحوث العلمية التي تحمل اسم الجامعة، تعد أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في مجال تصنيفها محليا وإقليميا ودوليا، الذي ظهر تأثيره واضحا في الإصدارات الأخيرة لتصنيف شنغهاي للموضوعات والتايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي بإاصداراته المختلفة.

واضاف «الجيزاوى» أن الجامعة تعطي دائما البحث العلمي، اهتماما كبيرا باعتباره أحد ركائز الإبداع والابتكار، وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها، والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي، مشيرا إلى ان جامعة بنها حريصة على أن يكون البحث العلمي ضمن السياقات الصحيحة والملائمة، التي تفجر طاقات المجتمع وتحل مشكلاته المختلفة.

واشار إلى أن جامعة بنها تسعى دائما إلى تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وعلى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة والخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.