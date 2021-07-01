شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تفتح باب التحويلات بالمدارس بدءا من اليوم وحتى 15 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
ويمكن التحويل الإلكترونى من خلال الرابط التالى:
https://www.giza-edu.com/Tran.html
وأوضح مدير المديرية عدد من الملاحظات التى يجب اتباعها التحويل وهى:
• يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.
• ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول اكتوبر 2021 إلكترونيا.
• سوف يتم اعلان نتيجة التحويلات بداية من 1/9/2021 .
• اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
• في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.
• التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.
• المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانيه رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسى (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية و الثانوية.
• استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.