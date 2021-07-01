لتقديم أوجه الرعاية.. الداخلية توجه قافلة إلى حي الأسمرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية قافلة استهدفت حي الأسمرات بمنطقة المقطم في القاهرة، حيث تم توزيع مساعدات عينية (مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتقديم كل أوجه الدعم للمواطنين واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.