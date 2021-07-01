أبرزها 45 طن أغذية فاسدة.. ضبط 1523 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1523 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بمحافظة القاهرة، بحوزته (2,85 طن "لحوم وكبدة مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص"، بمحافظة البحيرة، بحوزته (43,1 طن "مخللات – ملح طعام") معبأة داخل براميل وشكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وبها "عفن ظاهري- تحجر"، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.