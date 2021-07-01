في قنا.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، خلال حملة لقطاع الأمن العام بمديرية أمن قنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تواجد (أحد العناصر الإجرامية الخطرة - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا والمحكوم عليه في 5 جنايات "قتل – سلاح – سرقة" بأحكام تتراوح مابين "الإعدام والسجن المؤبد والسجن" وسبق اتهامه في 17 قضية "قتل - سرقة - خطف - سلاح - استعمال قوة") بمنطقة زراعية بإحدى القرى بمركز شرطة فرشوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، على الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي المشار إليه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات).. كما أمكن ضبط (نجل شقيق العنصر الإجرامي، محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية "سرقة وسلاح وذخيرة") وبحوزته (بندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات)، نتج عن التعامل إصابة أحد الضباط من قوة وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النياية التحقيق.