المتهم بقتل شقيقه في منشأة القناطر: "بيزعق لي ومش بيخليني أخرج لوحدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمع رجال المباحث إلى أقوال عامل زراعي متهم بقتل شقيقه الأكبر بعدما هشم رأسه بحجر بمنطقة سكنهما بمركز منشأة القناطر، شمال الجيزة.

المتهم صاحب الـ45 سنة برر فعلته لسوء معاملة شقيقه له وضيقه من متابعته له موضحا "بيزعق لي ومش بيخليني أخرج لوحدي".

البداية بلاغ تلقاه العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر من مأمور قسم منشأة القناطر بحضور شخص اعترف "قتلت أخويا".

أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، قال "عبد الناصر. ع." 45 سنة، عامل زراعي مقيم قرية وردان، إنه اعتدى بالضرب على رأس شقيقه (محمد 56 سنة) فني بهيئة السكة الحديد.

بسؤاله عن كواليس الواقعة أوضح أنه ضربه عدة مرات بحجر على رأسه بطريق فرعي بالقرية سكنهما، وأنه تخلص من الحجر بترعة قريبة من مكان الحادث.

توجهت قوة إلى مكان الحادث بقيادة المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، وعُثر على جثة المجني عليه بها جروح بالرأس وسط بركة من الدماء.

تحرر المحضر اللازم تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.