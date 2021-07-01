وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أفراد الشرطة وتسليمها لمديريات الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استلمت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حركة تنقلات أفراد الشرطة السنوية بعد اعتمادها من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقام قطاع شؤون الأفراد بالوزارة بإرسالها إلى المديريات لبدء تطبيقها.

وتنطبق الحركة السنوية لتنقلات أفراد الشرطة على كل من أتم في مكان خدمته 20 عاما، وتشمل أمين الشرطة، والمساعد، والمندوب، والشرطي درجة أولى، فضلا عن الاستجابة لرغبات بعض الأمناء الذين تقدموا بطلبات نقل منذ يناير الماضي لظروف اجتماعية أو صحية، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الحركة السنوية تراعي كل الاعتبارات العملية والاجتماعية والصحية والتقارير والتقييمات المقدمة للجنة.

وتهدف الحركة هذا العام على ضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية، وتعتمد على التقارير في العمل، والانضباط، حيث تم إبلاغ مديريات الأمن والقطاعات والمواقع الشرطية بحركة التنقلات واستلامها رسميا لإخطار الأفراد وتنفيذها.