"ألقت نفسها في بحر شبين".. المسطحات تنقذ ربة منزل حاولت الانتحار في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال المسطحات المائية بالمنوفية في إنقاذ سيدة إحدى السيدات عقب سقوطها بمياه بحر شبين بالمنوفية عقب محاولتها الانتحار غرقا.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من قسم المسطحات المائية بمديرية أمن المنوفية لتأمين المسطح المائي بترعة بحر شبين الكوم تلاحظ لهم قيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها بالمجرى المائي.

على الفور تم التعامل مع الموقف وتمكنت القوة من إنقاذها من الغرق وتبين أنها (مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت قيامها بإلقاء نفسها بالترعة لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات عائلية.

ولاقى ذلك استحسان أهالى المنطقة الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في سرعة التعامل مع الموقف.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة في مجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمني وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة التي تتطلب تدخل أمني.