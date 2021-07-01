أكاديمية الشرطة تُنظم جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة جناح وزارة الداخلية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ ويضم باكورة الإنتاج العلمي بوزارة الداخلية، تجسيدًا لاستراتيجية الوزارة الراهنة، والتي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على توظيف العلم لخدمة أغراض الأمن.

ويتكون جناح وزارة الداخلية والذي يستمر خلال فترة المعرض من 10 مكتبات شرطية علمية، تتناول أحدث الإصدارات العلمية في مجالات" دراسات الأمن القومي– دراسات مكافحة الإرهاب – دراسات حقوق الإنسان – إصدارات مركز بحوث الشرطة – المقررات الدراسية لكلية الشرطة – الندوات والمؤتمرات العلمية – رسائل الدكتوراة – أبحاث الضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية " فضلًا عن 2 شاشة تفاعلية تتضمن نسخة إلكترونية من دليل الخدمات الجماهيرية، التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، ويتميز هذا البرنامج بسهولة الإستخدام من جانب المواطنين، حيث يُتيح البرنامج للمواطن التعرف على الخدمات الجماهيرية، التي تقدمها الوزارة في مجالات الجوازات – المرور – الأحوال المدنية – تصاريح العمل، وإجراءات الحصول عليها بشكل مبسط وسهل.

ويضم المعرض بين جنباته عرضا لمطويات توعوية توزع على المواطنين للتوعية العامة من مخاطر الجريمة ومخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تجنب وقوع الحوادث والحرائق، والوقاية من صور الاعتداء على الأموال والأشخاص، علاوة على عدد من النشرات التثقيفية والمراصد الأمنية لإبراز الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل التعاون معها والوقاية من مخاطرها.

كما تحرص وزارة الداخلية على توزيع بعض الكتيبات وألعاب تكوين المجسمات وكراسات التلوين على الأطفال المترددين على جناحها.