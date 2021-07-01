معلقان واسم المخرج.. التليفزيون يختتم استعداداته لنقل مباراة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الخميس مباراة الأهلي وبيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي من المقرر أن يتم نقلها على قنوات أون تايم سبورتس- الناقل الحصري للدوري المصري.

وأنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين استعداداتها لنقل وإخراج المباراة، حيث وجه حسين زين بضرورة التزام الحيادية الكاملة في نقل المباراة والخروج بها بأفضل صورة ممكنة، باعتبارها بين فريقين من فرق القمة في الدوري المصري.

ووجهت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، إدارة البرامج الرياضية ممثلة في محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بضرورة إخراج المباراة بأفضل شكل واتباع الحيادية والمعايير التي وضعتها الهيئة في نقل المباريات.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم الجوهري لمصراوي، أن المخرج هشام عبدالودود سيتولى إخراج المباراة، على أن تُبث بتقنية hd وبأفضل الإمكانيات المتاحة داخل الهيئة باعتبارها من المباريات الهامة في بطولة الدوري.

وكان قد توقف بث قنوات أون تايم سبورتس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على الترددات القديمة، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز.

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورتس التي أعلنت عنه وهو: 11861 رأسي و معدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .

ويعلق على المباراة مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وبلال علام على القناة الصوتية الثانية ويبدأ الأستوديو التحليلي في تمام الساعة السابعة مساء.​