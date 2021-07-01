إغلاق الجناح.. هيئة الكتاب تحذر من عقوبات قاسية على حفلات التوقيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

جدد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، تحذير دور النشر المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 من مخالفة القواعد والتعليمات التي أقرتها وزارة الثقافة وعلى رأسها عدم إقامة حفلات توقيع.

ونشرت الصفحة الرسمية للمعرض، تصريحات لرئيس هيئة الكتاب، أن من يخالف التعليمات من دور النشر المشاركة بالمعرض أو يقوم بعمل حفلات توقيع للكتب، سوف يغلق جناحه لمدة يوم، وإذا قام بنفس الشيء مرة أخرى سوف يغلق جناحه طول أيام المعرض، ويحرم من المشاركة في الدورات القادمة للمعرض.

وشدد الحاج علي، أن جميع فعاليات البرنامج الثقافي الخاصة بالمعرض ستقام عبر المنصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية من أبرز ما المعرض في دورته الحالية، لأنه أصبح من الممكن الحصول على الخدمات من خلالها بشكل احترافي، فهي تمثل نقلة فريدة، موضحا أن عملية حجز التذاكر عبر الموقع تأتي لتحديد كم الزوار، للتمكن من القيام بكل الإجراءات الاحترازية بشكل صحي ومنتظم.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للكتاب، أن المعرض متاح يوميا لاستقبال 100 ألف زائر في اليوم، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء، ماعدا الجمعة يستقبل المعرض زواره من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء، لافتا إلى أن فعاليات المعرض مستمرة حتى 15 يوليو بزيادة 4 أيام عن الدورات السابقة لتعويض تقليص الأعداد من الحضور احترازا من جائحة كورونا.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع، على أن يبدأ حضور الجمهور اليوم الخميس من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.