شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٣٠٠٠ مخالفة دوائية في حملة تفتيشية ورقابية علي الصيدليات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية ببلبيس، حملة للتفتيش على المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بنطاق المركز، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، للمرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣٠٠٠ وحدة وأمبول وعبوة وكبسولة لأدوية ومستحضرات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في منشطات مهربة ومجهول المصدر والبعض منها منتهي الصلاحية، وأدوية مدرجة بالجدول الثالث مخدرات بدون فواتير، وأدوية خاصة بكل من وزارتي الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها بالصيدليات، ومستحضرات طبية صدر منشور من وزارة الصحة بوقف تداولها، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وعينات مجانية ممنوع بيعها، وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور تداولها بالصيدليات، بالإضافة إلى ضبط أقراص مجهولة المصدر بدون بيانات وبدون فواتير.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ لسنة ٢٠٢١ بمركز شرطة بلبيس.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.