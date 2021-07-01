شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إنشاء محور جديد بالمريوطية للربط بين الدائري الأوسطي والإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، البدء في إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي.

جاء ذلك خلال جولة وزير النقل، الخميس، لتفقد أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلو متر، حيث بدأت الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية بطول 12 كيلو متر.